مسعد: التمديد لقائد الجيش أصبح حتميًا ولا مفر منه

رأى النائب شربل مسعد أن التمديد لقائد الجيش جوزاف عون أصبح حتميًا ولا مفر منه، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إقفال هذا الملف وفقًا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وذلك لاعتباره أن لبنان واللبنانيين في غنى عن إدخال المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية وإلحاقها بالتالي بنادي الفراغات في المواقع المارونية بعد موقعي رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان.

ولفت مسعد في تصريح لصحيفة “الأنباء الكويتية” إلى أن الأهم لانتظام عمل المؤسسات الدستورية بما فيها المؤسسة العسكرية هو انتخاب رئيس للجمهورية، مذكرًا بالتالي نواب الأمة بأن أولوية الأولويات اليوم هي انتخاب الرئيس قبل أي أولوية أخرى أو إستحقاق اخر، وأن الوقت ما زال متاحًا أمام المجلس النيابي لإعادة قطار الإنتظام العام إلى سكته الصحيحة، على أن تكون السلطة التشريعية أبرز محطاته، أان المجلس النيابي في ظل الفراغ الرئاسي هو هيئة ناخبة ولا يحق له التشريع إلا بعد انتخاب رئيس الدولة.