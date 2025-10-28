مسعد بولس: حزب الله وافق على خطة نزع السلاح فلماذا يرفض تنفيذها؟

تساءل كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عن رفض حزب الله تطبيق خطة الحكومة اللبنانية لنزع السلاح، مشيراً إلى أنّ “الحزب هو من وافق عليها”.

وقال بولس في مقابلة مع “قناة العربية- الحدث” : “الحزب وافق على خطة الحكومة التي تنصّ على نزع السلاح، فلماذا يرفض تطبيقها؟” وأضاف أنّه “نؤيّد الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، خاصّة القرارات المتعلّقة بنزع السلاح غير الشرعي، والخطة التي وضعها الجيش اللبناني”.

وتابع بولس: “من منظار الولايات المتحدة الأمور لا تتم بالسرعة المطلوبة؛ والمطلوب سرعة أكبر لنزع السلاح من كامل الأراضي اللبنانية، ونحن بانتظار تنفيذ المرحلة الأولى التي تمّ التوافق عليها”.

وأشار إلى أنّ “إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله سيفتح المجال لإسرائيل بالتدخل المباشر. ندرك أن الموضوع ليس بهذه السهولة، لكن يمكن نزع السلاح”.

وأوضح بولس أنّ “الإدارة الأميركية تتابع عن كثب مسار تنفيذ التفاهمات اللبنانية – الإسرائيلية بعد حرب لبنان الأخيرة”، لافتاً إلى أنّ “المطلوب اليوم هو تثبيت الهدوء على الحدود وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية وفرنسية، وبتأييد من الأمم المتحدة”.

وكانت الحرب الأخيرة بين لبنان وإسرائيل قد انتهت بوساطة دولية أدّت إلى صدور قرار أممي بوقف إطلاق النار، وتكليف الحكومة اللبنانية برئاسة جوزاف عون العمل على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع بدء خطوات لنزع السلاح غير الشرعي بإشراف لجنة أمنية مشتركة.

يمثّل تصريح بولس استمرارية للضغط الدولي على ملف السلاح في لبنان، ويعيد طرح تساؤلات حول آليات التنفيذ السياسية والأمنية للتوافقات الحكومية ودرجة جاهزية الأطراف المحلية للتعاطي العملي معها، في وقت تبدو فيه حساسية الساحة اللبنانية والإقليمية عائقاً أمام أي خطوة متسرّعة.