مسعد بولس: دور الجيش لا ينتهي عند الليطاني!

قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس في مقابلة مع قناة “الجزيرة”، إن على الجيش اللبناني القيام بمهامه على كامل الأراضي اللبنانية، وليس فقط جنوب نهر الليطاني.

وفي سياق متصل، اعتبر بولس أن أزمة الحرب في السودان تمثّل “أكبر مأساة إنسانية في إفريقيا والعالم”، مشيرًا إلى أنها تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد أن أزمة السودان تتصدر أجندة إدارة ترمب، مضيفًا أن الأخيرة “ستبدأ قريبًا مساعي دبلوماسية للتعامل مع الأزمة والمساهمة في احتوائها”.

وكانت قد صرّحت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في 9 نيسان الماضي، إن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله.

وفي مقابلة خاصة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، ذكرت أورتاغوس أن “لبنان ملتزم بهذه الخطوة وفق بنود القرار الأممي 1701، الذي ينص على نزع سلاح حزب الله على جميع الأراضي اللبنانية”