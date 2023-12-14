مسعد يُحذّر: شيء ما يُحاك تحت الطاولة!

اعتبر النائب شربل مسعد أن “الدعوة إلى جلسة حكومية يوم غد تعني أن هناك شيئًا ما يُحاك تحت الطاولة حول ملف التمديد لقائد الجيش”، محذّرًا من “إسقاط التمديد من خلال تحويله إلى مجلس الوزراء، على أن يتم الطعن به لاحقًا”.

وإذ أوضح مسعد في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “مشاركة كتلة صيدا – جزين في الجلسة التشريعية اليوم ستكون حذرة رفضًا لمبدأ التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية”، قال: “سنقارب الملفّ بميزان “الجوهرجي”، ودعا “النّواب إلى انتخاب رئيس وبالتالي إنهاء كل الخلافات الدستورية القائمة والمرتبطة بقيادة الجيش”.

وعن الأوضاع في الجنوب، حذّر من “حماقة العدو الإسرائيلي التي قد تودي بنا إلى حرب شاملة على الرغم من أن الاميركي يحاول اتباع الحل الديبلوماسي عبر تطبيق بنود القرار 1701″، مشيرًا إلى أنّ “الجيش الإسرائيلي يبعث الرسائل باستهدافه الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل والمدنيين والصحافيين”.