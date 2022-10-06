مسلسل اقتحامات المصارف تابع... مودعان يقتحمان بنك "ميد"

يبدو أن مسلسل اقتحامات المصارف سيستمر في الأيام المقبلة، إذ أفادت معلومات صحفية عن اقتحام بنك “ميد” من قبل شخصين مسلّحين في الجنوب للمطالبة بوديعتهما.

يذكر أنه وفي واقعة جديدة، اعتصمت أمس الأربعاء 5/10/2022 النائبة سينتيا زرازير داخل مصرف في شمال بيروت بعدما طالبت بودائعها دون جدوى.

ودخلت زرازير بنك بيبلوس فرع انطلياس للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية.

إلا أن البنك رفض تسليمها المبلغ، فأعلنت السياسية اعتصامها داخل المبنى حتى تسليمها قسماً من وديعتها البالغة 8 آلاف دولار.

بالتزامن، أعلنت جمعية المودعين اللبنانيين، أن عملية اقتحام أخرى، حصلت في فرع بنك الاعتماد في الضاحية الجنوبية لبيروت، أيضاً.

كما أقدم مسلح على إطلاق النار على واجهة مدخل “بنك بيروت” في مدينة جبيل شمال البلاد، بعد منعه من الدخول ولاذ بالفرار.