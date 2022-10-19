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مسلسل اقتحام المصارف إلى الواجهة مجدداً... إليكم التفاصيل

منذ 56 دقيقة
شارع المصارف

شارع المصارف

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أعلنت جمعية المودعين، عن قيام أحد “المودعين باقتحام مصرف “فرنسبنك” في زغرتا، ولا يزال حتى الأن داخل المصرف”.

وقالت مصادر لـmtv إن المودع غادر “فرنسبنك” – فرع زغرتا الذي كان مقفلاً أصلاً فيما يعمل القليل من الموظفين على تعبئة الصراف الآلي.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها الى الخارج.

وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95 في المئة من قيمتها.

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