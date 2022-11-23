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مسلسل اقتحام المصارف يعود من جديد

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2022 10:43 صباحًا
عناصر أمن يتجمعون عند مدخل مصرف "بلوم بنك" - أرشيفية

عناصر أمن يتجمعون عند مدخل مصرف "بلوم بنك" - أرشيفية

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أعلنت جمعية المودعين أن المودع رضا رضا اقتحم بنك عودة في مدينة صور طالبا المال لعلاج والدته المريضة بالسرطان.

كما أعلنت أن ‏الدكتور انيس طنوس يعتصم امام مصرف سوسيتيه جنرال فرع اميون ويمنع الولوج اليه والخروج منه طالباً تحويل قسط ابنه الجامعي في الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها لمدة أسبوع، رفضًا لعمليات اقتحام نفذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.

وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.

ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

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