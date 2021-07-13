مسلسل الانهيار تابع.. أرقام خيالية لدولار السوق السوداء

في ظل الانهيار الجنوني الذي يعيشه لبنان على كافة الصعد، لا يزال دولار السوق السوداء يحلّق ويسجل أرقاماً خيالية. وتراوحت تسعيرة صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء ما بين 19425 و19475 ليرة لكل دولار.

ويأتي صعود الدولار المتواصل ليزيد من تعجيز الشعب اللبناني وغضبه.

ويعاني لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت رحاها من 1975 حتى 1990، من تقنين للطاقة الكهربائية لفترات تختلف بين منطقة وأخرى ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ من الاتفاق على حلّ يؤمن التيار الكهربائي بشكل دائم.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.