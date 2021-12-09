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مسلسل سرقة النفط الخام تابع.. إليكم التفاصيل

9 - ديسمبر - 2021
توقيف

موقوف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي‎: ‎

‎”‎في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة النفط الخام من أنبوب النفط العراقي ‏المخزّن في منشآت طرابلس-ليس قيد التشغيل حاليًّا-، كثفت دوريات الشعبة جهودها لكشف هوية المتورطين وملاحقتهم وتوقيفهم‎.‎

نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات، توصلت الى كشف هوية مجموعة متورطة بهذه العمليات، ومن ‏بينهم: خ. د. (مواليد عام ١٩٧٣، لبناني)، م. د. (مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني)‏‎.‎

بتاريخ ٥-١٢-٢٠٢١، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة شيرحميرن اثناء قيامهما ‏بسرقة النفط الخام، وتم ضبط “فان هيونداي” بداخله خزان بلاستيك عدد /٢/ سعة الواحد /١٠٠٠/ ل، ويحتويان على أثر للنفط، ‏وخرطوم يستخدم في عملية التفريغ‎.‎

بالتحقيق معهما، اعترفا انهما كان يقومان بسرقة النفط الخام، وبتنفيذهما عمليّات سرقة عديدة سابقا من الانبوب عينه برفقة آخرين‎.‎

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي ‏المتورطين‎”.

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