مسيرات إسرائيلية تستهدف عيترون وكفركلا

منذ 35 دقيقة
استهداف في بلدة عيترون

استهداف في بلدة عيترون

استهدفت مسيرة إسرائيلية جرافة في بلدة عيترون.

كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية بالقرب من مزارعين في كفركلا، فيما سجل تحليق لطائرة استطلاع معادية دون طيار وعلى علو منخفض فوق منطقة راشيا.

ويوم أمس الجمعة 15\8\2025، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “X”: “أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قبل قليل في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله واللذين شهدا نشاطات عسكرية”.

وتابع: “وجود هذا الموقع والنشاطات فيه يشكلان خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وختم: “يواصل الجيش الإسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد على إسرائيل”.

