السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسيرات تجوب الضاحية الجنوبية لبيروت.. والجيش يغلق بعض مداخلها

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 9 - أغسطس - 2025 10:02 مساءً
بدء مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية لبيروت

بدء مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية لبيروت

A A A
طباعة المقال

لليوم الثالث على التوالي، بدأت مسيرات احتجاجية لمناصري حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت رفضاً لقرار الحكومة و”دعماً لسلاح الحزب”.

وقبيل ذلك، إغلق الجيش اللبناني بعض المداخل المؤدية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت من جهة الحدت.

من جهته، كتب النائب نديم الجميّل عبر حسابه على منصة “إكس”: “رحم الله شهداء الجيش اللبناني الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن”.

وأضاف “إننا إذ نودّعهم اليوم، نؤكد أنّه قد آن الأوان للدولة اللبنانية أن تطبّق بالكامل القرار 1559 والاتفاق الذي أقرّته الحكومة في ٧ آب، صونًا لدماء الشهداء وحمايةً للوطن”.

وتابع: “خالص العزاء لذوي الشهداء وللمؤسسة العسكرية”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    علم المملكة العربية السعودية
    الخارجية السعودية: المملكة تعبر عن تعازيها للبنان وتشيد بجهود الجيش لبسط سيادة الحكومة
    النائب جبران باسيل
    باسيل: 6 من شبابنا بالجيش استشهدوا ليحافظوا على وطننا
    عناصر من الجيش اللبناني في جنوب لبنان
    الرابطة المارونية: المرحلة الراهنة تتطلب التضامن مع الجيش

    الأكثر قراءة

    السراي الحكومي
    وزير يطلب حماية أمنيّة.. إليكم التفاصيل!
    وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
    ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟
    النائب بيار بو عاصي
    بيار بو عاصي: رح تسلم سلاحك يا محمد رعد!