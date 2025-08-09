مسيرات تجوب الضاحية الجنوبية لبيروت.. والجيش يغلق بعض مداخلها

لليوم الثالث على التوالي، بدأت مسيرات احتجاجية لمناصري حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت رفضاً لقرار الحكومة و”دعماً لسلاح الحزب”.

وقبيل ذلك، إغلق الجيش اللبناني بعض المداخل المؤدية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت من جهة الحدت.

من جهته، كتب النائب نديم الجميّل عبر حسابه على منصة “إكس”: “رحم الله شهداء الجيش اللبناني الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن”.

وأضاف “إننا إذ نودّعهم اليوم، نؤكد أنّه قد آن الأوان للدولة اللبنانية أن تطبّق بالكامل القرار 1559 والاتفاق الذي أقرّته الحكومة في ٧ آب، صونًا لدماء الشهداء وحمايةً للوطن”.

وتابع: “خالص العزاء لذوي الشهداء وللمؤسسة العسكرية”.