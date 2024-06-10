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مسيرات حزب الله تستهدف مقرات عسكرية إسرائيلية.. 7 عمليات منذ الصباح!

منذ ساعتين
مسيرات تابعة لحزب الله

مسيرات تابعة لحزب الله

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أعلن حزب الله (الاثنين 10-6-2024) عن تنفيذ 7 عمليات استهدفت مواقع عسكرية شمالي إسرائيل، بينما أكدت مصادر إسرائيلية إصابة شخصين بالصواريخ القادمة من جنوب لبنان واندلاع حرائ.

وقال حزب الله إنه هاجم بسرب مسيّرات انقضاضية ما وصفه بمقر القيادة المستحدث للفرقة 146 شرق نهاريا، مؤكدا إيقاع أفراده بين قتيل وجريح.

وأضاف أنه استهدف موقع بياض بليدا بمسيرة انقضاضية، والتجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة راميم، ومبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستعمرة أفيفيم.

وأفاد بأنه قصف مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون، وأوقع من بداخله بين قتيل وجريح، كما استهدف مبنيين يتمركز فيهما جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة.

كما قال إنه استهدف موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة بالمدفعية والصواريخ الموجهة.

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