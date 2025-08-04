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مسيرات مؤيدة للحزب تجوب الضاحية الجنوبية قبل جلسة مجلس الوزراء غداً

منذ 38 دقيقة
حزب الله يُصعّد ويهدد بمسيرات لأنصاره في الضاحية الجنوبية ضد الحكومة اللبنانية

حزب الله يُصعّد ويهدد بمسيرات لأنصاره في الضاحية الجنوبية ضد الحكومة اللبنانية

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جابت مسيرات مؤيدة لحزب الله بعض شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك عشية الجلسة الحكومية التي ستناقش مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.

ونشر الإعلام الحربي في “حزب الله”، اليوم الاثنين، مقطع فيديو بعنوان “خيارنا مقاومة”، أكد فيه التمسك بالسلاح، مشدداً على أن المقاومة هي الخيار الأساسي.

وظهرت دعوات إلى الإضراب الثلاثاء بالتزامن مع جلسة الحكومة، فيما يخوض جمهور “حزب الله” مواجهة” على مواقع التواصل ضد المطالبين بتسليم السلاح، من دون أن يوفر حلفاء سابقين.

وقد وُزعت دعوات إلى الإضراب العام والتحرك في موازاة انعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، ولكن لم تعلن أي جهة حزبية تبنيها لتلك الدعوات، وجاءت من أكاديميين ورجال دين، ولم تحدد أي مكان للتجمع أو التحرك الميداني.

من جهته، أشار عضو كتلة الوفاء لل​مقاومة​ النائب علي المقداد الى أن جلسة الحكومة غدا “ما كان لازم تصير، وكل من يطالب بسحب السلاح من المقاومة في لبنان هو يتماهى مع المشروع الإسرائيلي – الأميركي”.

وشدد المقداد لـ “NBN”، على أن نزع السلاح “طويلة على رقبتن”، وأضاف “من الآن الى صباح يوم الغد سيُتخذ القرار بناءً على الجواب الذي سيُرد لرئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله”.

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