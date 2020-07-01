مسيرة احتجاجية في صور وقطع طرقات في عدد كبير من المناطق اللبنانية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

نظم ناشطو حراك صور مسيرة احتجاجية مساء اليوم، ضد الجوع والغلاء، وانطلقوا بتظاهرة في شوارع صور إحتجاجا على تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي انعكس على القيمة الشرائية.

وحمل المتظاهرون الاعلام اللبنانية، ورددوا هتافات تدعو للنزول إلى الشارع ضد السلطة الحاكمة، والى إسقاط حكم المصرف، والمسؤولين الفاسدين الذين سرقوا ونهبوا المال العام المال، الذين أوصلوا البلاد والمواطن إلى هذه الاوضاع الصعبة والإرتفاع الجنوني لسعر الدولار.

وأطلقت نداءات عبر مكبرات الصوت لاهالي صور للنزول الى الشارع والتعبير عن آرائهم ومعاناتهم، وكسر حاجز الخوف من اجل لقمة العيش.

ورافق المسيرة إجراءات أمنية مشددة للجيش، ومواكبة من قبل الأجهزة الأمنية، وسط انتشار كبير لوحدات من الجيش على الطرقات تحسبا لأي أعمال شغب.

في السياق، قطع الثوار الأوتوستراد الساحلي في الجية. كما قطعوا طريق رياق بعلبك عند مفرق بلدة بريتال بالإطارات المشتعلة إحتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

عمد عدد من الثوار مساء اليوم الأربعاء إلى قطع الطريق امام سراي النبطية. أما الطرقات المقطوعة في بيروت فهي: مستديرة الكولا، تقاطع عمر بيهم قصقص، امام دار الطائفة الدرزية فردان، الحمرا امام مصرف لبنان.

كما قطعوا السير من تقاطع ايليا باتجاه ساحة النجمة صيدا امام شركة الكهرباء.

توازياً، أفادت غرفة التحكم المروري أن عدد من الثوار قطعوا السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، وقطعوا السير عند مفرق البلمند باتجاه طرابلس.

كما تم قطع السير عند دوار المرج طرابلس باتجاه بيروت.