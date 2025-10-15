الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
مسيرة تستهدف "رابيد" على طريق صديقين جنوب لبنان

منذ 9 دقائق
استهداف- تعبيرية

استهدفت مسيرة اسرائيلية بصاروخين موجهين، عصر اليوم، سيارة “رابيد” على طريق صديقين _ كفرا في محلة العاصي أمام “تعاونية الرمال”.

وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان فور وقوع الغارة، ووفق المعلومات الأولية تمكن الراكب من النجاة إلا أن المسيرة طاردته.

وعلى الرغم من تمكن الراكب من النجاة في الغارة الأولى، وتوجهه نحو المرتفعات ، إلا أن المسيرة أطلقت لاحقا صاروخين وأصابته.

وفي بيان عن وزارة الصحة: “غارة العدو الإسرائيلي على طريق صديقين كفرا أدت إلى إصابة مواطن بجروح”.

من زاوية آخرى، والى ذلك، تم العثور بعد ظهر اليوم على طائرة “درون” إسرائيليّة في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل كانت سقطت قبل أيّام في البلدة.

 

