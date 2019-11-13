أخبار لبنان

مسيرة صامتة في الشوف وفاء لعلاء ابو فخر

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نظم وفود من أبناء منطقة الشوف مسيرة صامتة اليوم الأربعاء، على الطريق الرئيسية في بلدة بعقلين، بعدما تداعوا بشكل عفوي حدادا ووفاء لعلاء ابو فخر، ورفعوا خلال مسيرتهم صور “شهيد الثورة” ولافتات منددة بالتعاطي اللامسؤول تجاه الثورة.

واستشهد علاء أبو فخر متأثراً بجروحه، مساء أمس الثلاثاء، في مستشفى كمال جنبلاط، بعدما أطلق عليه سائق العقيد نضال ضو النار أمام زوجته وابنه، أثناء قطع الثوار طريق خلدة، احتجاجاً على حوار رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يأتِ على قدر تطلعات الثوار.

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وتستمر الثورة في يومها الثامن والعشرين، إذ عمد الثوار إلى قطع كافة الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون.

وصعّد الثوار من لهجتهم مهددين السلطة بعدم الخروج من الشارع رافضين فتح الطرقات قبل البدء بالاستشارات النيابية الملزمة وتأليف حكومة تكنوقراط لتنقذ البلاد من الازمة.

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