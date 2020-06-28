مسيرة في طرابلس ودعوة إلى الإقفال غدا

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انطلقت مسيرة في ساعات المساء الأولى من الأحياء الشعبية في طرابلس، رفضا “لفقدان الرغيف” وغالبية المواد الغذائية أو إرتفاع أسعارها بشكل جنوني، وجابت شوارع المدينة وصولا إلى ساحة عبد الحميد كرامي “النور”، حيث ألقى عدد من المشاركين فيها كلمات لفتوا فيها إلى إنعدام قدرة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية الصعبة، منتقدين ما أسموه “غياب المعالجات”.

ودعا الناشطون إلى “العصيان المدني” يوم غد الإثنين، وإقفال الأسواق والمحلات في مختلف مناطق المدينة، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية.

في غضون ذلك، نفذت القوى والأجهزة العسكرية والأمنية، تدابير مشددة لحفظ الأمن في مناطق وأحياء مختلفة من المدينة.