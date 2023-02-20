مسيرة لأساتذة التعليم الرسمي في صيدا: لدولرة نصف رواتبنا

واصل أساتذة التعليم الرسمي بكل قطاعاتهم الأساسية والمهنية والثانوية، تحركاتهم المطلبية في مدينة صيدا، حيث نظّموا قبل مسيرة مع جمع من الطلاب وذويهم، انطلقت من أمام ثانوية حكمت الصباغ في المدينة وصولا إلى السرايا الحكومية، طالبوا خلالها قيام وزير التربية بواجباته واعطائهم حقوقهم، منها دولرة نصف رواتبهم أو تسعيرها على منصة صيرفة خاصة بالمعلم، لكي يتمكنوا من الاستمرار في أداء واجبهم التربوي تجاه طلابهم.

وأشارت فرح شاهين إلى أن “تحركنا اليوم هو باسم المعلمين المنتفضين في مدينة صيدا، و الأهالي والطلاب هم الذين بادروا الى تنفيذه معنا، ونحن كأساتذة و متعاقدين بتسمياتنا كافة موحدون”.

وقالت: “نوجه مطلبنا الى وزارة التربية بشكل خاص، لأنها الأب الراعي لهذا القطاع، لذا على وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي، القيام بواجباته كافة كذلك الحكومة وكل المعنيين، فالبلد كله يتماشى على سعر صرف الدولار ، في ما بقي راتب الأستاذ فقط على الليرة اللبنانية”.

أضافت شاهين: “مطلبنا الأساسي أن يدفعوا نصف رواتبنا على الأقل بالدولار أو تسعيرها على سعر صيرفة خاص بالأستاذ، وإلا لن نقدر على الاستمرار”، مشيرة إلى أنّ “المدارس اليوم مقفلة وثلاثمئة وخمسون ألف تلميذ لا يتلقون تعليمهم ليس جراء إضراب الأساتذة بل لأن وزارة التربية حتى اليوم لم تقم بواجباتها”.

وختمت: “مستمرون بالإضراب وندعو الجهات المانحة عند دفعها لأي دعم أنّ ترافقه الشفافية ليصل إلى الأساتذة.”

كما أكّد علي الدهني ومحاسن شريتح “عدم المماطلة بإعطائنا حقوقنا، واستمرارنا بتحركاتنا حتى نيلها”.