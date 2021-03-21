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مسيرة لأمهات إقليم الخروب في الجية

21 - مارس - 2021
مسيرة في الجية

مسيرة في الجية

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نظمت أمهات إقليم الخروب، مسيرة سلمية لمناسبة عيد الأم، إحتجاجا على تردي الأوضاع الإقتصادية، حيث كان موقع التجمع، على الطريق البحرية القديمة، عند مفرق برجا، بمشاركة الناشطة الدكتورة حليمة القعقور، الدكتورة دعد القزي، ومختار الجية ألبير حاتم وشبان من الحراك ونساء من كل المجموعات الثورية في اقليم الخروب ورفعت اللافتات التي حيت الأم بعيدها، وتقدم المسيرة التي انطلقت وصولا الى مركز بلدية الجية، لافتة كبيرة كتب عليها “أنا أم وقلبي موجوع وما رح أرضى إبني يجوع”. ورافق المسيرة آليتان وعناصر من الجيش وشرطة بلدية الجية.

وتحدثت في الختام زينب حمية باسم الامهات، فقالت: “في إم عم تسأل: أنا شو بخبر إبني إذا سألني نحنا ليه بعدنا بهالبلد؟ أنا شو بخبر إبني إذا سألني بكرا ليه فلينا من هالبلد؟ لك اذا بقينا مشكلة واذا فلينا مشكلة، إذا بقينا منموت من الشقى وإذا فلينا بموت كل شي فينا،الطفولة، الذكريات، العيلة، الصداقة، الحلم، الوطن، وخدوا ع صراع هوية، لبنانية أو بنت الجنسية؟ لبنانية او ذكرى منسية؟ حتى أهلا ما ح يعرفوا مين هية، كانت عم تطالب بجنسيتا حق لولادا صارت جنسيتا عبء ع ولادا، كانت عم تطالب بحق الحضانة صار هما كيف تسدد لدكانة، يا طغاة الوطن اسمعوا: أنا أم وقلبي موجوع وما رح أرضى إبني يجوع”.

وختمت: “المرأة انتفضت ب 17 تشرين وقالت كلمتا، واليوم بعدنا مكملين ما رح نسكت لانو المرأة شريكة أساسية بالتغيير، نحنا منطالب بدولة مدنية عادلة تؤمن لنا كافة الحقوق كأمهات ونساء”.

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