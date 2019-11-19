أخبار لبنان

مسيرتان طالبيتان في صيدا

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انطلقت مسيرة طالبية في مدينة صيدا باتجاه المدارس التي فتحت ابوابها، لدعوتها الى الالتزام بالإضراب العام.

وانطلقت مسيرة طالبية راجلة في شارع رياض الصلح في صيدا، حيث محال الصيارفة، وردد المتظاهرون شعارات ضد السياسة المالية.

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وتستمر الثورة لليوم الـ34 على التوالي في “ثلاثاء الغضب”، إذ يعتصم عدد كبير من الثوار في محيط مجلس النواب لمنع النواب من حضور الجلسة التشريعية المقررة اليوم. فالمادة 69 من الدستور اللبناني، الفقرة 3، تقول، “عند استقالة الحكومة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية لحين تأليف الحكومة، ولا يجوز التشريع في هذه الفترة قبل التأليف والثقة”.

ويطالب الثوار بالإسراع في التأليف والتكليف مشددين على تأليف حكومة اخصائيين تنقذ البلاد من الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

المصدر lebanese-forces

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