مسيّرات لـ"حزب الله" تضرب مقرّ الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع الإسرائيلية

أعلن “حزب الله” عن استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع التابعة للجيش الإسرائيلي بأربع مسيرات انقضاضية.

وأكد الحزب في بيانه، أن المسيرات أصابت هدفها في ثكنة كيلع بدقة.

وأمس الأحد، أعلن “حزب الله” تنفيذه 12 هجوماً ضد مواقع إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية وفي منطقتي مزارع شبعا والجولان المحتلتين، في المقابل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يعزز قواته لاحتمال شن هجوم واسع يشمل عملية برية في جنوب لبنان.

وقال الحزب إنه “قصف بعشرات صواريخ الكاتيوشا مستوطنة ميرون، واستهدف ثكنة معاليه غولان، وهاجم بمسيّرتين ‏مرابض المدفعية بمنطقة عرعر في الجولان المحتل”.

كما قصف الحزب تجمعات للجنود في مواقع الراهب وبركة ريشا وراميا، وقصَف موقع الرادار والسماقة والرمثا في مزارع شبعا المحتلة.

من ناحية أخرى، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مناشير من مسيّرة فوق منطقة الوزاني جنوب لبنان.

وجاء فيها: “يا ابن الجنوب حزب الله يخاطر في حياتكم وحياة عائلاتكم وبيوتكم، وعمبدخل عناصره ومخازن السلاح لمناطق سكنكم. من ساحة بيتك عحساب عيلتك والله حرام.”