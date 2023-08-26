مسيّرة إسرائيليّة فوق كفرشوبا.. ماذا يحصل عند الحدود الجنوبيّة؟

تقوم قوة إسرائيليّة بتمشيط الطريق العسكريّة بين تلال العديسة وبوابة فاطمة وصولًا حتى جسر الخرار وتلة الشريفي في خراج بلدة الخيام، وفق ما أشارت إذاعة “صوت لبنان”.

كما أشارت “الميادين” إلى أنّ الجيش الإسرائيلي أطلق ظهر اليوم مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا.

يأتي ذلك بعدما اطلع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليًا في مجلس الأمن والمتعلقة بتجديد ولاية اليونيفيل، حيث عبّر بوضوح عن “رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـSOFA”.

وذكّر بو حبيب بأن “التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية”.

كذلك شدد على “رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة”.