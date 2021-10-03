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مشاريع ذكية في طرابلس بين يمق ووفد أممي

3 - أكتوبر - 2021

يمق ووفد أممي

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إستقبل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من منظمة المدن المتحدة، ضم نائب مدير المنظمة كريستيان ميون، رئيس مجلس الادارة في تروندهايم كيرا اليوسكي، نائب مدير مركز التنمية المستدامة في تروندهايم المعترف به من الامم المتحدة كمركز إمتياز – سيليا رونينغسن، المستشار في المنظمة سماح السعدي والمستشارة أيضا في المنظمة كيليكيا قاسم، في حضور عضوي المجلس البلدي المهندس جميل جبلاوي والدكتور باسل الحاج.

دار البحت حول ضرورة تنفيذ سلسلة مشاريع ذكية بالتعاون بين البلدية والمنظمة.

واكد الوفد الأممي ان “عمل المنظمة يرتكز حول كيفية تحقيق اسس التنمية المستدامة المرتكزة على أهداف الامم المتحدة لمساعدة المجتمع المحلي بالتعاون مع المؤسسات التربوية والبلديات القطاع الخاص عبر دراسة افضل السبل لوضع الخطط التي ترتكز حول هذه الأهداف الاستراتيجية”.

من جهته، أبدى يمق “إستعداد البلدية لوضع كامل أطر التعاون لتنفيذ هذه المشاريع الذكية التي تصب في مصلحة المجتمع المحلي في طرابلس على المستوى الإنساني والاقتصادي”.

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