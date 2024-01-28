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مشاورات ومداولات.. رواتب القطاع العام على طاولة الحكومة!

منذ 5 دقائق
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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يُجري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم غد الإثنين، مشاورات ومداولات بعد إقرار موازنة العام 2024، وللتحضير لعقد جلسة مجلس الوزراء وإقرار زيادة جديدة على شكل حوافز أو مساعدة اجتماعية على غرار ما حصل في السابق لموظفي القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين، وفق ما ذكرت “الديار”.

وكان رئيس الحكومة وعد خلال جلسة الموازنة أول من أمس، بأن يكون هذا الموضوع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

وقال مصدر مقرب من رئيس الحكومة لـ «الديار» إنه لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة، وإن موضوع الرواتب ومواضيع أخرى هي قيد البحث.

وأضاف أن هذا الأمر مرتبط بجزء منه بإرسال قانون الموازنة من مجلس النواب لعرضه حسب الأصول في غياب رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء، تمهيدًا لنشر هذا القانون.

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