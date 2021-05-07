الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. مشتبه بإنتمائه لتنظيمات ارهابية بقبضة فوج حرس بيروت

7 - مايو - 2021
آخر تحديث: 7 - مايو - 2021 8:03 مساءً
فوج حرس بيروت

فوج حرس بيروت

A A A
طباعة المقال

أوقفت دورية من فوج حرس بيروت أحد الأشخاص من الجنسية السورية يشتبه بانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية في منطقة قصقص، كما أوقفت عدداً من الأشخاص خلال محاولتهم تفكيك وسرقة مكيفات هوائية من أحد المباني في محلة مار مخايل، وأوضحت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان لها، أنه:

“حوالي الساعة 19:00 من تاريخ الخميس 6-5-2021، أشتبهت دورية من فوج حرس بيروت بأحد الأشخاص في منطقة قصقص يحمل كيس على ظهره، بعد تفتيشه تبين أنه يحتوي على كابلات كهربائية يرجح أنها مسروقة وأدوات حادة وغيرها من الأدوات التي تستعمل في قطع وقص الكابلات، على الفور تم توقيفه واقتياده الى قيادة الفوج، وبناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود تم التحقيق معه حيث تبين أنه سوري الجنسية يدعى (ع.هـ) وبحوزته أربعة خطوط هاتفيه خلوية، و ما يقارب 24 صورة شمسية لأشخاص مجهولين، وبعد تفتيش هاتفه الخلوي تبين أنه يحتوي على شعارات تتعلق بتنظيمات ارهابية (داعش) وهو ناشط في خمس مجموعات “واتس اب” تحت مسميات عسكرية عبر أرقام أجنبية وكل تلك المجموعات على تواصل مع تنظيمات ارهابية (داعش)، تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

من جهة أخرى، وحوالي الساعة 18:00 من تاريخ 7-5-2021، أوقفت دورية من فوج حرس بيروت في محلة مار مخايل شارع أرمينيا، ثلاثة أشخاص خلال محاولتهم تفكيك وسرقة مكيفات هوائية من أحد المباني في المحلة، حيث ضبط بحوزتهم جهازي هاتف للشبكة الثابتة ومروحة ومستلزمات حاسوب، تم اعادة المسروقات الى أصحابها وتسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية
    "قطاع الاتصالات بخطر".. عماد كريدية يطالب عبر "صوت الناس" بتعليق إضراب أوجيرو
    رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت
    محمد الحوت يعلّق على ملف مستحقات الـpcr: الجامعة اللبنانية لا تطلب مستحقات بل تفرض ضريبة بمفعول رجعي
    رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران
    رئيس الجامعة اللبنانية: هناك اموال يجب ان تحصّل للجامعة ان كان الموازنة او اموال الـpcr

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟
    أفراد من جماعة فرسان مالطا
    بعد مناقشات ساخنة.. البابا يحل قيادة جماعة فرسان مالطا