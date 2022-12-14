مشروبات كحولية مقلّدة في قبضة حماية المستهلك

صادر مكتب حماية الملكية الفكرية، بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، كمية من المشروبات الكحولية المقلدة، وتمّ تنظيم محضر ضبط وحجز البضائع المقلدة.

كما وتابعت مديرية حماية المستهلك دورياتها الرقابية في مناطق الجنوب والشمال وبيروت وجبل لبنان، فكانت الحصيلة كالآتي:

– محضرين ضبط بمحطتي محروقات لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة.

– محضر ضبط بحق مركز تعبئة غاز بسبب النقص في الوزن.

يؤكد وزير الاقتصاد و التجارة ان الجولات الرقابية ستستكمل بشكل مكثف هذا الاسبوع والاسبوع المقبل لقمع المخالفات.