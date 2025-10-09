مشروع سياحي جديد في جبيل... برعاية وزارة الثقافة ووفق معايير اليونسكو

استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية في الصنائع، وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، الوزير السابق أرثور نظريان، نائب البطريرك المطران داجاد أشكيان، أليكس قرباكجيان والدكتور جورج نور، بحضور المدير العام للآثار المهندس سركيس الخوري.

اللقاء تناول شؤوناً ثقافية وسياحية عامة، حيث عرض الوفد مشروعاً سياحياً يراعي الخصوصية الأثرية والتراثية لمدينة جبيل، المدرجة على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، مؤكدين أهمية التعاون مع وزارة الثقافة لتنفيذ المشروع بما يتوافق مع المعايير الدولية المعترف بها.

الوزير سلامة رحّب بالمبادرة، مشدداً على أهمية أيّ مشروع يعزّز السياحة الثقافية ويحافظ على هوية المدن التاريخية اللبنانية، مؤكداً أنّ جبيل تبقى واجهة التراث اللبناني وأيقونة حضارته.