مشروع قرار فرنسي لإعادة الأصول التي تم الاستيلاء عليها إلى الشعب اللبناني

كشف نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور جويل غيريو عن مشروع قرار في مجلس الشيوخ الفرنسي لإعادة الأصول غير المشروعة الى الشعب اللبناني.

وكتب “جويل غيريو” على حسابه الخاصّ عبر منصّة “اكس”:

“بينما يعاني الشرق الأوسط من الاضطرابات، فمن الضروري مواصلة الحرب ضد الفساد في بلدان هذه المنطقة، مثل لبنان. كما أشرت في البرلمان الأوروبي، وفي مختلف المؤتمرات، ومن أجل بناء لبنان المستقبل، أصبح وضع حدّ للإفلات من العقاب أمراً حتمياً”

وأضاف: “وبهذا المعنى، طرحت قراراً في مجلس الشيوخ يهدف إلى إعادة الأصول غير المشروعة التي تم الاستيلاء عليها في فرنسا، والمرتبطة بالفساد وغسل الأموال، إلى الشعب اللبناني. ويمثّل هذا النهج خطوة ملموسة أخرى في التزامي المستمر بمكافحة الفساد”.

Alors que le Proche-Orient est en ébullition, il est crucial de poursuivre la lutte contre la #corruption dans les pays de cette région comme le #Liban. Comme je l'ai souligné au @Europarl_FR et dans diverses conférences, pour construire le Liban du futur, mettre fin à l'impunité… pic.twitter.com/DWhqBH45bK — Joël Guerriau – Sénateur (@Joel_Guerriau) November 8, 2023