"مشروع وطن الإنسان": السياسات الفاشلة أفقدت لبنان "حقّه الأمميّ"

أكد “مشروع وطن الإنسان” في تغريدة على “تويتر”، أنّ “السياسات الفاشلة أدت إلى فقدان لبنان حقه في التصويت! وسأل: “هل تعلمون أن لبنان من مؤسسي الأمم المتحدة وقد فقد اليوم حقّه في التصويت نتيجة السياسات الفاشلة وغياب حس المسؤولية؟

أضاف: كان الأجدى اعتبار تسديد مستحقات لبنان في المنظمة الدولية أولوية. إجرام بحق الوطن. رحم الله الكبير شارل مالك”!

يشار إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أنّ لبنان وفنزويلا وجنوب السودان، متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وهي من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا.

ووفقًا لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولارًا لفنزويلا، و1835303 دولارًا للبنان، و196130 دولارًا لجنوب السودان.