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مشفى الجامعة الأميركية يحذر.. لا أسرّة للمرضى ذوي الحالات الدقيقة

15 - يناير - 2021
مستشفى الجامعة الأمريكية

مستشفى الجامعة الأمريكية

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وسط أزمة الوباء الحالية ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حث المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، جميع اللبنانيين “على الإلتزام بأقصى الإجراءات الإحترازية وتحمل المسؤولية للمحافظة على سلامتهم وسلامة أحبائهم. لقد استنفذت طاقات مقدمي الرعاية الصحية لدينا وهم مرهقون ويجب حماية إمكانياتهم كي يقوموا بواجباتهم تجاه المرضى”.

أضاف في بيان: “لقد وصلت وحدات العناية المركزة ووحدات الكورونا العادية إلى طاقتها الكاملة وهناك 40 حالة في قسم الطوارىء بحاجة للدخول إلى المستشفى. ونحن الآن في مرحلة بتنا فيها غير قادرين على إيجاد أسرة حتى للمرضى ذوي الحالات الدقيقة. إننا في هذه المواجهة معاً. ساعدونا في مكافحة الوباء والتغلب على الكارثة. نحن نشكر تفهمكم وتعاونكم”.

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