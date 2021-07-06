مشكلة المازوت للمستشفيات إلى الحلحلة؟

أعلن نقيب المستشفيات سليمان هارون ان المديرية العامة للنفط اكدت الأولوية لقطاع الاستشفاء في خطة عمل المنشآت ضمن حصتها في السوق التي لا تتعدى 35% وفي ظل ازمة كبيرة في فتح الاعتمادات، وتم التوافق على آلية مستدامة بالتواصل بين نقابة المستشفيات ومنشأتي النفط في طرابلس والزهراني عبر نقطتي اتصال لمتابعة الحاجات الأسبوعية.

وقال خلال اجتماع طارئ في مقر المديرية العامة للنفط حضره المديرة العامة للنفط اورور فغالي ونائبها زاهر سليمان، مدير منشآت الزهراني زياد الزين، مدير منشآت طرابلس هادي الحسامي، “تعهد نقيب المستشفيات بتقديم لوائح اسبوعية بجدول الكميات وشركات التوزيع المعتمدة ولمسنا وعدا جديا بتأمين حاجات المستشفيات بدءا من يوم غد”.