مشكلة النفايات وبقايا الذبحيات على طاولة محافظ بيروت.. وهذا ما تمّ الاتّفاق عليه!

عقد اجتماع في مكتب محافظ بيروت القاضي مروان عبود لمعالجة مشكلة النفايات وبقايا الذبحيات، التي تنقل من خارج نطاق مدينة بيروت وترمى من قبل مجهولين في منطقة أرض جلول ومحيطها تحت جنح الظلام، مما يُسبب انتشارًا كبيرًا للأوبئة وتكاثر القوارض والحشرات بالإضافة إلى الراوئح الكريهة المنبعثة منها، وفق ما أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان.

وحضر الاجتماع إلى جانب المحافظ عبود، وزير البيئة ناصر ياسين، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، قائد فوج حرس بيروت العميد الركن علي صبرا، العميد عبدو بو خليل من شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي، الدكتور باسل بزال عن وزارة الزراعة، صاحب شركة رامكو وسيم عماش ومدير الشركة وليد بو سعد، صاحب شركة سيتي بلو ميلاد معوض ومدير الشركة عصام حجار، ماجد حجازي الاستشاري شركة رفيق الخوري، مستشاري وزير الصحة ومحافظ بيروت وممثلين عن مصلحتي الصحة العامة والنظافة في بلدية بيروت.

وبعد التباحث بالأمور المرتبطة بالمشكلة الآنفة الذكر ومحاولة إيجاد الحلول المطلوبة والسريعة لها، تمّ الاتفاق على ما يلي:

1- إصدار تعميم مشترك يُمنع فيه ذبح المواشي في أماكن بيع اللحوم .

2- تسيير دوريات مشتركة من فوج حرس مدينة بيروت وشرطة بلدية الغبيري والمراقبين الصحيين في كلتا البلديتين، مهمتم حجز الدراجات الآلية (التوك توك) والعربات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين من أصحاب الملاحم وتسليم المضبوطات إلى شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي وبلدية الغبيري.

3- منع دخول سيارات نقل النفايات وبقايا اللحوم أو الدراجات الآلية (التوك توك) والعربات من داخل منطقة الغبيري ومخيم الأونروا إلى مكبيّ أرض جلول وما يعرف بمكب الأستديو في نطاق مدينة بيروت .

4- إبقاء التواصل على مدار الساعة مع المعنيين لمتابعة وتطبيق البنود أعلاه.