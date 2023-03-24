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مشيخة العقل: لوقف السجالات العقيمة

منذ 49 ثانية
مشيخة العقل

مشيخة العقل

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أصدرت مشيخة العقل لطائفة الموّحدين الدروز البيان التالي: “إزاء ما نشهده في هذه الأيام من حملات مغرضة تتعرّض لها طائفتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما نسمعه من اشاعات مضلّلة وما نراه من استفزازات مقصودة ومن ردود فعل قاسية، وبعد الاطّلاع على مجريات الأمور والتدابير القضائية والأمنية المتّخذة بحق بعض المتورطين ببث الإشاعات والتهديدات والإساءات، تأمل مشيخة العقل من الجميع التزام الهدوء والتعقّل والعودة إلى أصالتهم المعروفية وترك الأمور للقضاء، إذ هو جديرٌ بكشف الحقائق ومحاسبة المرتكبين”.

أضاف البيان: “من جهتنا نحن، فإننا معنيّون بكرامة كلّ فردٍ من هذا المجتمع وبكرامة الطائفة ككلّ، ونناشد الجميع أن يرجعوا إلى مناقب أجدادهم الغنية بمواقف الشهامة وأن يوقفوا فوراً هذا السيل من السجال العقيم، الذي هو أقرب إلى الانفعال والخفّة منه إلى البطولة والشجاعة”.

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