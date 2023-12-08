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"مش حِمل حروب".. مستشفيات لبنان تُعاني وتُناشد!

منذ 8 دقائق
مستشفى - تعبيرية

مستشفى - تعبيرية

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شدد مدير مستشفى مرجعيون في جنوب لبنان، الطبيب مؤنس كلاكش، على أن دوي قذائف المدفعية والغارات الجوية التي تسقط على البلدات اللبنانية القريبة بات يسمع وبشكل يومي تقريبًا، بحسب تقرير أعدته وكالة “رويترز”.

كلاكش أوضح أن الوتيرة المتزايدة لهذه الهجمات أرعبت العاملين في مستشفاه الصغير، كاشفًا عن أن المركز الطبي عالج 51 شخصًا أصيبوا بجروح نتيجة القصف في الشهر الماضي تقريبًا، توفي أو وصل 17 منهم شهداء. ثم تابع قائلاً: “مش حمل حروب.. أكثر من هيك مننهار”.

وأضاف أنه يخدم نحو 300 ألف شخص في المنطقة، بحيث يحوي المستشفى 14 سريرًا للطوارئ، مشددًا على أنه بات يكافح من أجل العمل بسبب نقص الموظفين، والأهم من ذلك، نقص الوقود.

كما أوضح أن المستشفى بالمولدات يعمل لمدة 20 ساعة يوميًا، ويتعين عليه دفع ما يصل إلى 20 ألف دولار شهريًا مقابل الوقود، مشددًا على أنه لم يعد أي من هذه الأموال يأتي من الحكومة، بل أصبح يعتمد على الأموال المتوفرة في المستشفى من أسبوع إلى آخر.

أما في حال نفد الوقود، فسُيغلق المستشفى، كاشفًا عن عدم إمكانية إطفاء أقسام من المستشفى.

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