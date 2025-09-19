الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
مصادرة شاحنة محملة بالحطب ليلًا في عكار.. وتنويه من وزير الزراعة

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2025 9:44 صباحًا
وزير الزراعة نزار هاني

أعلن المكتب الاعلامي لإتحاد بلديات جرد القيطع، في بيان، أن “مصلحة الزراعة في عكار برئاسة رئيسها طه مصطفى، صادرت في منطقة جرد القيطع، بمؤازرة مراكز الأحراش التابعة لها “بيك أب” محملاً بحطب بعد تعقّب ومراقبة مباشرة من رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع المحامي محمد البعريني”.

وحذّر البعريني في تصريح من موقع المصادرة، “كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأشجار من انه سوف تُقطع يده قبل أن يقطع شجرة كون هذه الأرض أمانة، وسنقف سداً منيعاً لحمايتها”.

وأشار البيان الى أن “وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أجرى اتصالًا بالبعريني مهنئًا على هذه العملية قائلاً: “النزول الشخصي لرئيس الاتحاد إلى أرض الواقع ليلاً لمتابعة هذه القضية وتعقّب المخالفين هو أمر يُكبر القلب، ويؤكد أن عكار بخير برجالها الحرصاء، نحن في الوزارة إلى جانبكم في كل خطوة لحماية بيئتنا”.

