الأثنين 13 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 7 نوفمبر 2022 |
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مصادرة كميّات من الطحين المدعوم في عكار

منذ ساعة واحدة
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صادرت دورية من مديرية أمن الدولة في عكار كميات من الطحين المدعوم، بعد معلومات عن وجود محال تجاريّة في بلدة عكار العتيقة تبيع مادة الطحين المدعوم المخصص للأفران.

ووُزعت على بعض الجمعيّات الخيريّة في الشمال.

وجاء في التفاصيل: “في اطار عملها لمكافحة احتكار مادة الطحين المدعوم او بيعه في السوق السوداء، وبناءً على معلومات كانت توفرت لها عن وجود محال تجاريّة في بلدة عكار العتيقة تبيع مادة الطحين المدعوم المخصص للأفران، قامت دوريّات من مديريّة عكار الاقليمية في أمن الدولة، بالكشف على هذه المحال وقد تبيّن لها صحّة هذه المعلومات.

بناءً عليه، وعملاً بإشارة القضاء المختصّ، تمّت مصادرة هذه الكميّات وجرى توزيعها على بعض الجمعيّات الخيريّة في الشمال.

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