مصادر أمنية: الجيش منتشر في كل المناطق لمنع أي احتكاك!

فيما تنعقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث مسألة حصرية السلاح بيد الدولة، يحاول جمهور حزب الله في إدخال الشارع في حالة من التوتر والمواجهة.

وفي آخر المستجدات قالت مصادر أمنية لـ”الحدث”” إن الجيش منتشر في كل المناطق لمنع أي احتكاكات في الشارع، مؤكدة أن هذا الانتشار يهدف إلى ضبط الوضع والحفاظ على الاستقرار.

وشددت المصادر على أن أي تجمع أو توافد لدراجات نارية أو سيارات سيُعرّض السلم والأمن الداخلي للخطر، وسيتم التعامل معه وفق القانون.

وأكدت أن أي اعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة سيتم منعه بشكل صارم.

وأضافت المصادر أن دراجات نارية آتية من الضاحية الجنوبية كانت تحاول مساء أمس الدخول إلى مناطق في بيروت، إلا أنها عادت أدراجها بعدما شاهدت انتشار الجيش على مداخل العاصمة.

هذا وجابت مسيرات دراجات نارية لمناصرين من “حزب الله” مساء اليوم الثلاثاء 5\8\2025 شوارع الضاحية الجنوبية وطريق المطار، رافعين أعلام الحزب ومطلقين الهتافات.

وفي المقابل اتخذ الجيش اللبناني تدابير استثنائية عبر انتشار العناصر في المناطق التي تربط الضاحية في العاصمة بيروت. وتزامنت هذه التحركات مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء لبحث مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.

كما وجابت مسيرات تضم دراجات نارية وسيارات تحمل اعلام “حزب الله” وحركة “امل” شوارع البلدات في منطقة النبطية وهب تبث عبر مكبرات الصوت الاناشيد.