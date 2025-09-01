الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
‎مصادر أميركية: خطاب بري مناورة لتضييع الوقت!

منذ 43 دقيقة
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر

أفادت ‎مصادر أميركية mtv بأن خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري مناورة لتضييع الوقت وحماية لحزب الله.

بالتزامن، أشار ‎مصدر دبلوماسي رفيع عبر mtv إلى أن الخطة “باء” تعني نزع سلاح حزب الله بالقوة ‎وواشنطن تترقّب خطوات الحكومة اللبنانية بعد خطة الجيش.

وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد 31\8\2025، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يوجّه ضربات إلى حزب الله في لبنان “كلما حاول رفع رأسه”، وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو : “نفذنا عملية عسكرية قبل أيام قليلة في سوريا، ولن أخوض في تفاصيلها”.

وأشار ​نتنياهو الى انه بالأمس تم القضاء على أحد قادة ‫”حماس”، وقال “قبل أيام قضينا على أغلبية حكومة الحوثي، كما وجهنا ضربات قوية لمشروع إيران النووي، ومستمرون للقضاء على المحور الإيراني وعلى حماس ولاستعادة كل الاسرى”.

وختم نتنياهو قائلاً: “أقول لمن يسعون لإسقاط الحكومة إنّ هذا لن يحدث. قبل عدة أسابيع أزلنا التهديد الأكبر على دولة إسرائيل منذ إعلانها”.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، تواصل إسرائيل خرق الاتفاق عبر شنّ غارات على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان، كان آخرها اليوم الأحد صباحًا وبعد الظهر، مستهدفة أطراف النبطية الفوقا وكفرتبنيت وصولًا إلى الخردلي. وتقول تل أبيب أن هذه الغارات تستهدف مخازن أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله، فيما لا تزال تحتل خمس تلال سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة.

وفي المقابل، كلّفت الحكومة اللبنانية في 5 آب/أغسطس الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام، خطوة رفضها الحزب سريعًا، مشترطًا قبل أي نقاش حول ترسانته أن توقف إسرائيل ضرباتها وتسحب قواتها من الجنوب.

