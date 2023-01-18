الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصادر "التيار" تُحذّر من تزايد "الشرخ": صحتين على قلب "الثنائي" بميقاتي

منذ 6 دقائق
التيار الوطني الحر

التيار الوطني الحر

الأنباء
A A A
طباعة المقال

اعتبرت مصادر “التيار الوطني الحر” أنّ “ما يحصل على صعيد مجلس الوزراء سيزيد من حجم الشرخ الموجود في البلد، نسبةً لأبعاده اللاميثاقية”، وتوجّهت إلى الثنائي الشيعي “الذي يدعم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي” برأيها، وقالت له: “”.

كما لفتت المصادر لـ”الأنباء” الالكترونية إلى أن “التيار وتكتل لبنان القوي يطرحان الحلول (خصوصاً بما يتعلّق بمجلس الوزراء من خلال المراسيم الجوالة) ويقومان بالجولات على القيادات السياسية، وهدف كل ذلك تفادي التوترات، لكن الخطاب الطائفي السائد في البلد غير مريح”.

في هذا السياق، ذكّرت المصادر أن “وزير الطاقة وليد فياض كان قد تقدّم بخطّة كاملة لملف الكهرباء، تحتوي بجزء منها على تمويل القطاع لتأمين استمرارية استيراد الفيول، فيما الحكومة ستُناقش استيراد باخرتي نفط فقط، فهل هذا هو الحل؟ كيف تستورد الفيول عند انتهاء الكميات”؟

    المزيد من أخبار لبنان

    بهاء الحريري
    شخصيات من إقليم الخروب والبقاع توافدت إلى قبرص للقاء بهاء الحريري.. ما الجديد؟
    وزارة التربية والتعليم العالي
    موظفو وزارة التربية يعلنون الإضراب الشامل غداً
    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
    ماكرون أجرى اتصالات تتعلق بالاجتماع المخصص للبنان... ماذا في التفاصيل؟

    الأكثر قراءة

    الدكتور باتريك مارديني
    الدولار الى 165000 ليرة في هذا التاريخ!
    لبنان
    بالأرقام ... إليكم عدد سكان لبنان والكثافة السكانية ومتوسط الأعمار
    الدولار
    كم بلغ سعر صرف "الدولار الأسود" اليوم؟