مصادر "التيار" تُحذّر من تزايد "الشرخ": صحتين على قلب "الثنائي" بميقاتي

اعتبرت مصادر “التيار الوطني الحر” أنّ “ما يحصل على صعيد مجلس الوزراء سيزيد من حجم الشرخ الموجود في البلد، نسبةً لأبعاده اللاميثاقية”، وتوجّهت إلى الثنائي الشيعي “الذي يدعم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي” برأيها، وقالت له: “”.

كما لفتت المصادر لـ”الأنباء” الالكترونية إلى أن “التيار وتكتل لبنان القوي يطرحان الحلول (خصوصاً بما يتعلّق بمجلس الوزراء من خلال المراسيم الجوالة) ويقومان بالجولات على القيادات السياسية، وهدف كل ذلك تفادي التوترات، لكن الخطاب الطائفي السائد في البلد غير مريح”.

في هذا السياق، ذكّرت المصادر أن “وزير الطاقة وليد فياض كان قد تقدّم بخطّة كاملة لملف الكهرباء، تحتوي بجزء منها على تمويل القطاع لتأمين استمرارية استيراد الفيول، فيما الحكومة ستُناقش استيراد باخرتي نفط فقط، فهل هذا هو الحل؟ كيف تستورد الفيول عند انتهاء الكميات”؟