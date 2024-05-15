مصادر الشيخ بهاء الحريري تؤكد رفضه بيع قصر قريطم.. وهذا موعد زيارته لبيروت

كشفت مصادر مقربة من الشيخ بهاء الحريري أنه اتخذ قراره بالعودة خلال الأسابيع المقبلة إلى لبنان، ولن تكون هذه الزيارة قصيرة وستشمل جميع المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب مروراً بالبقاع، لإعادة إطلاق مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واستكمال مسيرته التي لن تتوقف.

وأشارت المصادر الى ان الشيخ بهاء الحريري بصدد التحضير لإعلان هام سيكون بمثابة الحجر الأساس لبناء بيت سياسي لجميع اللبنانيين، وذلك تلبية لدعوة العديد من الشخصيات الرسمية والشعبية التي طالبته بذلك خلال زيارته الأخيرة الى لبنان.

وعن موقف الشيخ بهاء الحريري بالنسبة لبيع قصر قريطم، أبدت المصادر أسفها لبيع القصر او التفاوض على بيعه، ووصفته بالأمر غير المقبول باعتبار أن قصر قريطم يمثل إرث للبنانيين، وهو البيت الذي انطلقت منه مسيرة الشهيد رفيق الحريري، مشددة على أن الشيخ بهاء لن يرتاح حتى عودة الأمور الى نصابها، مشيرة الى ان قصر قريطم هو صرح سياسي تاريخي لا يمكن التفريط به من قبل بهاء الحريري تحت أي ظرف كان، كما انه ليس مركزا ثقافيا او تربويا او سياحيا بل له رمزيته الخاصة والاستثنائية المرتبطة بمسيرة الشهيد رفيق الحريري.