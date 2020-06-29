مصادر “القوات”: المكتوب يقرأ من عنوانه

في خضم الأزمة المفتوحة والمتدحرجة، فُتحت أزمة من طبيعة ديبلوماسية بدأت قضائية وتحولت سياسية مع الولايات المتحدة الأميركية.

وكأنّ لبنان في وضعه المنهار يتحمّل مزيداً من المواجهات ومع دولة كبرى، على خلفية مواقف أطلقتها السفيرة الأميركية دوروثي شيا، انسجاماً مع سياسة إدارتها، وفي بلد يتنفّس حرّية ويحترم القوانين الدولية، فانقسم اللبنانيون بين مع وضدّ، على غرار اي شيء، فيما لبنان في حاجة للوحدة لا الانقسام، والتبريد لا التسخين، الذي ينعكس سلباً على الاستقرار المالي الذي اهتز ويواصل اهتزازه.

وفي السياق، قالت مصادر حزب القوات اللبنانية، تعليقاً على التطورات الجارية انّ “المكتوب يقرأ من عنوانه، فلو كانت الحكومة قادرة على الإقدام لأقدمت، ولكنها غير قادرة لاعتبارات ذاتية او بسبب الفريق الذي يقف خلفها، وفي الحالتين النتيجة واحدة وهي استمرار التأزُّم المالي والاقتصادي والمعيشي، وقد باتت في موقع المتفرِّج على الأحداث والوضع المتهاوي، فيما الرأي العام اللبناني في حاجة إلى من يُفرمل الانهيار تمهيداً لإعادة الاستقرار، وليس لمَن يقف متفرجاً على الانهيار”.

وأضافت هذه المصادر انّ “الكلام اليوم ليس عن خلاف سياسي حول هذا الملف أو ذاك، إنما عن مصير بلد وشعب ولا يجوز التعاطي بخفة مع انهيار يطيح بما تبقّى من استقرار ويهدّد الدولة بوجودها وحضورها، فيما الإنقاذ غير ممكن مع قوى أثبتت فشلها في إدارة البلد، الأمر الذي يستدعي الذهاب إلى تغيير كامل وشامل عن طريق انتخابات مبكرة تعيد إنتاج كل السلطة من أجل وضع قطار الإصلاح على سكة التغيير تدعيماً للاستقرار ووصولاً إلى الدولة المُمسكة بقرارها والقادرة على حماية لبنان ومصالح اللبنانيين التي أطاحت بها أكثرية سياسية لا علاقة لأولوياتها بأولويات البلد وأهله”.