مصادر “القوات”: الموارنة لن يتفرجوا على ضرب الدستور

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أشادت مصادر حزب القوات اللبنانية بالاجتماع الماروني في بكركي شكلاً ومضموناً وبدور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الضامن للوحدة الوطنية والمسيحية والحارس للثوابت اللبنانية.

وقالت عبر “النهار” إن “الموارنة نجحوا في تقديم صورة مشرقة وحضارية لحوار راق بين مختلفين تحت سقف بكركي، خلافا للصورة الموجودة في البلد، ونجحوا في الخروج ببيان ختامي يشكل وثيقة إضافية من وثائق بكركي التاريخية بدفاعها عن سيادة الدولة واستقلالها والعيش المشترك داخلها وتمسكها بالدستور واتفاق الطائف ورفضها تكريس أعراف جديدة وحرصها على توازن السلطات وتعاونها وتشديدها على علاقات خارجية ترتكز على المصلحة اللبنانية العليا والتزام الشرعيتين العربية والدولية والدفع في اتجاه تشكيل حكومة لإنهاء الفراغ ومواجهة التحديات الاقتصادية “.

المزيد من الأخبار

“المردة”: نيات مبيّتة لباسيل

بالصورة: الجيش اللبناني يصدر قرار بمنع العسكريين تحميل أو…

وأضافت، “لا يمكن تحقيق أي شيء بسحر ساحر، بل بالتراكم، ولقاء بكركي يصب في هذا الاتجاه وهو رسالة في أكثر من اتجاه وفي طليعتها ان الطائف خط أحمر، ويخطئ كل من يعتقد ان الموارنة سيقفون موقف المتفرِّج على ضرب الدستور أو انهيار الوطن الذي ساهموا مساهمة أساسية في قيامه كنموذج للتعايش والحوار والتفاعل”.

 

المصدر النهار

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

“الاشتراكي” لن يرد

أخبار لبنان

ليبيا: لا قرار بتجميد العلاقة مع لبنان

أخبار لبنان

العثور على اسرائيلي في لبنان؟!

أخبار لبنان

لبنان ساحة الحرب الاميركية – الايرانية

أخبار لبنان

برّي لهيل: “بدكن بحص للجدران”؟

أخبار لبنان

واشنطن: لبنان لن يكون جزءاً من جاذبية موسكو