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مصادر "القوات": تشكيل اي حكومة لا يشكّل مخرجاً من المأزق الحالي

24 - مايو - 2021
القوات اللبنانية

القوات اللبنانية- ارشيفية

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أكدت مصادر القوات اللبنانية لصحيفة “الجمهورية” ان عدم تصويت تكتل “الجمهورية القوية” على توصية رئيس مجلس النواب نبيه بري لا علاقة له بموقف أي فريق سياسي آخر من التصويت أو عدمه، فموقف كل فريق له حيثياته وأسبابه ومنطلقاته، وعدم تصويت “القوات” لم يحصل بالتنسيق مع أحد، وهذا الموقف ينسجم مع موقفها الأساسي الداعي الى انتخابات نيابية مبكرة، لأنّ تشكيل اي حكومة لا يشكّل مخرجاً من المأزق الحالي والكارثة المالية المتمادية.

وبالتالي “القوات” لا تراهن على حَض الرئيسين من أجل تأليف حكومة لا ترى فيها مشروعاً إنقاذياً للبلد والناس، بل كل رهانها على إرادة الناس في صناديق الاقتراع.

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