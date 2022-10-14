مصادر بعبدا: عون لن ينتظر حتى 31 تشرين الأول!

لفتت مصادر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى أنه لن يقدم تشكيلة جديدة للحكومة، معتبرة أنه سبق وأن قدم صيغة، فما النفع من تقديم تشكيلة جديدة؟

بدورها، أشارت مصادر رئيس الجمهورية ميشال عون للـmtv إلى أن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب صار عند ميقاتي، وميقاتي ناداه من ثلاثة أسابيع بقوله: “كيفك فخامة الرئيس”، فدغدغت مشاعره وانتقل من السرب العوني إلى السرب الميقاتي.

وتابعت المصادر: ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة لأنه يريد أن يكون الحاكم بأمره فور خروج الرئيس عون من بعبدا و ”الحكومة كلها صارت لميقاتي” فهو استولى عليها وجميع الوزراء باتوا عنده من وزير العدل إلى وزير الشؤون الاجتماعية ووزير السياحة وغيرهم.

وأضافت مصادر رئيس الجمهورية: لم يعد لدى عون سوى وزير واحد هو وزير الطاقة وليد فياض وعون سيترك القصر الأحد 30 تشرين الأول عند الساعة الثالثة من بعد الظهر و”مش رح ينطر للإثنين 31 تشرين الأول موعد انتهاء ولايته، انطروا وشوفوا!