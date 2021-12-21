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مصادر بعبدا: ما حصل سقطة للمجلس الدستوري

21 - ديسمبر - 2021
قصر بعبدا

قصر بعبدا

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بعدما خلُص المجلس الدستوري الى “اللاقرار” في الطعن المقدم من قبل تكتل لبنان القوي بشأن التعديلات على قانون الانتخابات، اعتبرت مصادر رئاسة الجمهورية أن ما حصل هو “سقطة للمجلس الدستوري”.

وأكدت المصادر نفسها أن “رئيس الجمهورية ميشال عون لم يطلب شيئاً وثمة قوى تعطل القضاء والمجلس الدستوري والسلطة الاجرائية والتدقيق الجنائي”.

يذكر أنه قرر المجلس الدستوري في اجتماعه السابع والاخير الذي عقده اليوم، وبعد المداولات ولتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، اعتبار القانون المطعون فيه من قبل تكتل لبنان القوي نافذاً.

وتم تنظيم المحضر لإبلاغه من كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وعلى ان ينشر في الجريدة الرسمية.

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