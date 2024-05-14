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مصادر تكشف أسباب فتح ملف النازحين من قبل "نصرالله"

منذ ساعة واحدة
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

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أكدت مصادر مطلعة أن فتح الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، ملف النازحين السوريين في خطابه الأخير ودعوته إلى فتح البحر لهم، يعود لعدة أسباب، أبرزها لأنه يرتبط ذلك بالوجود السوري في لبنان والحالة السياسية العامة في المنطقة.

وبحسب المصادر فإن نصرالله اراد توجيه رسالة عدم رضى عن الاداء الاوروبي في المفاوضات الحاصلة من اجل وقف اطلاق النار في جنوب لبنان لان هناك انحيازا كاملا لاسرائيل، وعليه يشكل اقتراح نصرالله بابا للضغط على بعض الدول ودفعها الى بعض الخطوات الايجابية.

وأشارت إلى أنّ “حزب الله” مع الضغط على الدول الأوروبيّة والولايات المتّحدة الأميركيّة عبر فتح الحدود البحريّة، والسماح للنازحين بالسفر طوعيّاً إلى أوروبا”.

وتضيف المصادر ان “حزب الله” يريد القيام بمعالجة جدية لملف النزوح اقله في مناطقه بعد انتهاء الحرب بسبب الثغرات التي تم اكتشافها في هذه المعركة والتي كان من الممكن ان تشكل أحد عوامل التهديد الحقيقية.

وختمت المصادر أنّ موقف نصرالله ستُعبّر عنه كتلة “الوفاء للمقاومة” في جلسة مجلس النواب، يوم الأربعاء، وان كتلاً عدة تدعم رأيه بقوّة

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