مصادر حكومية: الميكانيزم خيار لبنان "حتى إشعار آخر".. وباراك مستاء!

تعليقاً على كلام الموفد الاميركي توم باراك، اشارت مصادر حكومية الى ان لبنان في حالة حرب لكن التصعيد لن يتوسع بشكل كبير رغم القلق من استهداف نقاط حول العاصمة.

وقالت عبر الجديد: “لبنان لا يزال في التشاور مع ثوابت لوقف إطلاق النار والانسحاب الجزئي” معتبرة ان باراك قد يكون مستاء من عدم تمكُّنه من تحقيق أيّ تقدم في الملف اللبناني في الفترة الماضية.

وشددت المصادر الحكومية على ان الميكانيزم خيار لبنان “حتى إشعار آخر”.

كما وتابعت المصادر الحكومية للجديد،” بدنا نفاوض لناخد شي مش اعطونا شي لنفاوض خاصة أن الجهة المقابلة أي إسرائيل تشعر بفائض القوة حالياً”.

وأضافت، ان السفير الأميركي الجديد سيتصدر المشهد و يكون الـ “The New Mr. Lebanon”