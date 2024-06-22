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مصادر: خطاب نصرالله تزامن مع زيارة وفد مخابرات قبرصي إلى لبنان

منذ 59 دقيقة
حسن نصر الله

حسن نصر الله

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ذكرت صحيفة “الأخبار” أن خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، مؤخراً، تزامن مع زيارة وفد من المخابرات القبرصية إلى بيروت.

الزيارة كانت برئاسة نائب مدير الاستخبارات القبرصية، وكان من المقرر أن يجتمع الوفد مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لمناقشة قضايا الهجرة غير الشرعية بشكل حصري.

ومع ذلك، عاد الوفد وطلب لقاءً مع المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري لمناقشة تصريحات نصرالله.

أعاد الوفد التأكيد على موقف قبرص بعدم السماح لأي دولة باستخدام أراضيها وقواعدها الجوية لتهديد لبنان، ونفى وجود قرار بوقف منح التأشيرات للبنانيين لدخول الجزيرة، مع التأكيد على وجود قواعد بريطانية على الجزيرة غير مخضعة لسيادة الحكومة القبرصية.

في السياق نفسه، أفادت مصادر رفيعة المستوى في بيروت بأن الحكومة اللبنانية لم تتخذ أي خطوة دبلوماسية للتعبير عن موقفها من المناورات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في بافوس على الساحل الجنوبي الغربي لقبرص، تحضيراً لحرب محتملة مع لبنان.

وأكدت المصادر أن هذا الإهمال الرسمي دفع نصرالله إلى إعلان موقفه هذا للمرة الأولى.

وأشارت المصادر إلى عدم حدوث أي اتصال بين القبارصة وحزب الله منذ التصريحات، على الرغم من وجود علاقات قائمة بين الجانبين.

    المصدر :
  • وكالات

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