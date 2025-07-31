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مصادر دبلوماسية للحدث: لبنان أمام ضغوط غير مسبوقة بسبب سلاح حزب الله

منذ ساعتين
مقاتلون من حزب الله

مقاتلون من حزب الله

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كشفت مصادر دبلوماسية لقناة “الحدث” أن لبنان يواجه تهديدات متعددة المستويات بسبب استمرار وجود سلاح حزب الله، وسط تحذيرات من إدراجه على “اللائحة السوداء” دوليًا، ما سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية ومالية قاسية.

وأشارت المصادر إلى أن التهديدات الدولية لا تقتصر على العمل العسكري، بل تشمل خطوات تصعيدية منها منع لبنان من استيراد النفط والقمح، إلى جانب فرض قيود صارمة على التحويلات المالية، ما قد يفاقم الأزمات المعيشية.

وأكدت المصادر أن كل المناطق اللبنانية، بما فيها العاصمة بيروت، باتت ضمن دائرة الخطر، في حال استمر رفض حزب الله التخلي عن سلاحه، في ظل ما وصفته بـ”تشدد دولي غير مسبوق” حيال هذا الملف

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