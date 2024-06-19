مصادر: لا لقاءات رئاسية هذا الأسبوع وسط تصاعد التوترات الميدانية

أفادت معلومات من قناة “الجديد” بأنه لا توجد لقاءات رئاسية مقررة لهذا الأسبوع، فيما أعلن اللقاء الديمقراطي أنه لن يجتمع مع الرئيس بري قبل الأسبوع المقبل، نظرًا للأولوية الحالية للميدان وتصاعد التوترات.

وأشارت مصادر “الجديد” إلى أن المسؤولين القطريين يعملون يومياً على بلورة طرح جديد للشأن اللبناني، وقد يستأنفون دعواتهم للبنانيين إلى الدوحة إذا لزم الأمر.

هذا يأتي في وقت يشهد فيه لبنان توترات ميدانية متصاعدة، حيث يُعتبر المشهد الأهم حالياً هو مشهد الحرب والرسائل التحذيرية.

أضافت المصادر أن هناك خوفًا من التصعيد الإسرائيلي الذي قد يؤدي إلى تفجير الوضع في المنطقة، مما يضع لبنان في موقف حساس ويستدعي جهودًا دبلوماسية مكثفة لتفادي الأسوأ.